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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥١ م

الرئيس الايراني يعين محمد جواد ظريف مساعدا خاصا له للشؤون الاستراتيجية

الرئيس الايراني يعين محمد جواد ظريف مساعدا خاصا له للشؤون الاستراتيجية

عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مرسوم، "محمد جواد ظريف" نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عين في مرسوم، "محمد جواد ظريف" نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

كما أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً بتعيين "محمد جعفر قائم بناه" نائباً للرئيس للشؤون التنفيذية ورئيساً لمؤسسة الرئاسة.

رمز الخبر 1947070

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