رئيس جامعة الدفاع الوطني يلتقي مستشار الأمن الوطني العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني في بلادنا، بالسيد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، صباح الخميس.

وفي هذا اللقاء أعرب مستشار الأمن الوطني العراقي عن تعازيه باستشهاد الدكتور آية الله رئيسي وإسماعيل هنية وشهداء المقاومة العراقية، وأشار إلى قضايا المنطقة والوضع الحساس الراهن، واستمر التباحث وتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن والتطورات الإقليمية التي تهم البلدين الشقيقين إيران والعراق.

كما جرى في اللقاء بين رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستشار الأمن القومي العراقي، مناقشة التعاون التعليمي والبحثي بين جامعة الدفاع الوطني العليا في إيران والجيش العراقي ووزارة الداخلية والمنظمات الأخرى في جمهورية العراق.

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