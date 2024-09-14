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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٤ م

قائد اركان الجيش الايراني يزور جامعة الدفاع الصينية

قائد اركان الجيش الايراني يزور جامعة الدفاع الصينية

قام رئيس أركان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء مواصلة زيارته للصين، بزيارة جامعة الدفاع الوطني وشارك في اجتماع مركز الفكر العسكري الصيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمير حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى الصين للمشاركة في الاجتماع كممثل لبلادنا.

واستمراراً لإقامته في بكين، أثناء زيارته لجامعة الدفاع الوطني العليا، شارك في اجتماع مركز الفكر العسكري الصيني.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم في الجامعة العليا للدفاع الوطني الصينية دراسة الأبعاد الأمنية الأساسية ، بما في ذلك الأمن الداخلي والخارجي للدول، فضلا عن آخر الأوضاع في منطقة غرب آسيا.

وخلال اللقاء مع أعضاء مركز الفكر العسكري الصيني، تم التطرق إلى الدفاع والأمن باعتبارهما أحد الاهتمامات الرئيسية لأي نظام سياسي، كما تمت مناقشة مختلف التهديدات والقضايا التي تهدد الأمن العالمي.

رمز الخبر 1948499

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