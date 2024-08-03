رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا يلتقي مع وزير العلوم العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد أحمدي مقدم رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا مع وزير العلوم خلال زيارته إلى العراق مساء الخميس .

وفي هذا اللقاء وبعد الترحيب بالضيوف بحث وزير العلوم الدكتور نعيم العبودي النقاط الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين وأعلن عن استعداد بلاده للتعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين الشقيقين والصديقين إيران والعراق.

وفي هذا اللقاء أيضاً وجه العميد اسماعيل أحمدي مقدم رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا أولاً دعوة لوزير العلوم العراقي لحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمشاركة في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد للجامعة. ثم تم شرح المواضيع التي عرضتها أقسام وكليات جامعة الدفاع الوطني على الجانب العراقي.

/انتهى/