ايران تطلق قطار طهران-كربلاء المركب لزيارة الاربعين في هذا العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد ميعاد صالحي: "ان في اربعين هذا العام، من المقرر تسيير خدمة قطار على مدار 24 ساعة من محطة خرمشهر إلى نقطة الصفر الحدودية في شلمجة، وسيتم استخدام قطارين بسعة 400 شخص على هذا الطريق".

وأضاف: "من المقرر توفير 600 ألف مقعد ذهابًا وإيابًا لزيارة اربعين هذا العام، بما في ذلك القطارات الخاصة".

وأوضح: "بالنسبة للزوار الذين يريدون السفر من الحدود الغربية للبلاد، تم التخطيط لقطار من مشهد وطهران إلى كرمانشاه، لكن كقاعدة عامة، يتعين على الزوار قطع مسافة من كرمانشاه برا للوصول إلى معبر خسروي".

وذكر: "أن قطار طهران-كربلاء المركب ينطلق من طهران إلى معبر شلمجة الحدودي وهناك مسافة 32 كيلومترا من شلمجة إلى البصرة، حيث يسافر الزوار بالباص ومن البصرة يذهبون إلى محطة كربلاء بالقطار".

وقال الرئيس التنفيذي لسكة الحديد: “إذا أردنا تحويل القطار المركب إلى قطار مباشر، فلدينا عوائق كثيرة أمام طريق شلمجة – البصرة البالغ طوله 32 كيلومتراً. إحداها هي حقول الألغام والمناقشة التالية هي بناء جسر فوق طريق أروند".

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