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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٣٣ م

وزارة الخارجية الایرانیة تقدم عدة توصيات لزوار الاربعين الحسيني

وزارة الخارجية الایرانیة تقدم عدة توصيات لزوار الاربعين الحسيني

 قدم الجهاز الدبلوماسي لبلادنا توصياته لزوار الاربعين الحسيني من أجل إقامة مراسم أربعينية بشكل رائع قدر الإمكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدمت وزارة الخارجية في بلادنا توصيات لزوار مراسم الأربعين الحسيني من أجل تنظيمها بأفضل وأروع طريقة.

بعض هذه التوصيات تشمل:

- رغم حسن الضيافة من شعب وحكومة العراق، إلا أن السفر إلى الأربعين ليس مجانيا ويجب إحضار المبلغ المناسب من الدنانير العراقية.

- حسب القواعد، فإن حمل أكثر من 10 آلاف دولار نقدا أو أشياء ثمينة مثل الذهب والأحجار الثمينة يتطلب الذهاب إلى الجمارك الحدودية والحصول على إقرار.

- قبل دخول العراق، قم بتحويل ريالاتك إلى الدينار في الصرافات المعتمدة. وفي بعض الأحيان، يقوم الزوار بإعداد دنانير وأوراق نقدية مزيفة على الحدود. إذا تم أخذ دينار أو عملة مزورة من مسافر في العراق، فإنه يعاقب بالسجن والغرامات باهظة جداً.

- يسمح فقط للزوار الذين يدخلون العراق من حدود إقليم كردستان بالسفر في إقليم كردستان ويؤدي المرور غير المصرح به إلى عقوبات قانونية شديدة في العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1947153

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