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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م

انصار الله : الرد على التصعيد الإسرائيلي سيأتي من جبهات ”محور القدس” وليس من إيران وحدها

انصار الله : الرد على التصعيد الإسرائيلي سيأتي من جبهات ”محور القدس” وليس من إيران وحدها

أكد عضو المكتب السياسي في "حركة أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يتحملان مسؤولية توسع نطاق الصراع في المنطقة"؛ مبينا ان "الرد على التصعيد الاسرائيلي الاخير سياتي من جبهات محور القدس وليس من ايران وحدها".

وقال القحوم في تصريح لموقع سبوتنيك الاخباري، أن "العالم تابع العمل الإجرامي الصهيوني الآثم سواءً على مستوى اغتيال القادة في لبنان أو اغتيال الشهيد الكبير في إيران اسماعيل هنية"؛ مؤكدًا أن "هذا يُعتبر توسيعا وتصعيدا للمعركة من قبل الصهاينة ويعتبر مرحلة جديدة، لا سيما بعد خطاب نتنياهو، وعودته من واشنطن، في تحول واضح لتوسيع النيران والحرائق على مستوى المنطقة".

واضاف : الردّ سيأتي من محور القدس، الذي كان له القول والفعل من بداية "طوفان الأقصى" وحتى اليوم وليس من إيران وحدها؛ مردفا، "نؤكد الاستمرار في المعركة والثبات والوعي والشرف والاعتزاز بالوقوف مع فلسطين قضية الأمة والبوصلة والاتجاه، الذي ينبغي للجميع الاتجاه فيه نحو فلسطين".

رمز الخبر 1947170

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