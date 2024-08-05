باقري: الصمت أمام تمدد شرور الكيان الصهيوني يضر باستقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين محادثة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية إلى استمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء وجميع أهالي غزة الأبرياء، وأكد على ضرورة وقف السلوك الشرير لهذا النظام في توسيع دائرة الحرب لتشمل عاصمة لبنان واليمن، وجريمته في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية على أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر أن أي صمت امام تمدد شرور الكيان الصهيوني سيكون على حساب استقرار المنطقة، وأضاف: "الصمت امام تصرفات هذا النظام الأخيرة يعتبر بمثابة نوع من المكافأة له، ولذلك، ترى الجمهورية الإسلامية الايرانية أن من حقها اتخاذ تدابير مضادة استنادا إلى القواعد والإجراءات الدولية".

وفي هذا الاتصال أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بدوره، على موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بدعم المدنيين وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إليهم.

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