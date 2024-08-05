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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٦ م

خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران؛

باقري: اغتيال الشهيد هنية جزء من مشروع الكيان الصهيوني لإبادة الفلسطينيين

باقري: اغتيال الشهيد هنية جزء من مشروع الكيان الصهيوني لإبادة الفلسطينيين

اكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني ان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، الشهيد اسماعيل هنية كان جزء من مشروع الكيان الصهيوني لإبادة الفلسطينيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (الاثنين) مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران، وقد عقد هذا الاجتماع في مبنى وزارة الخارجية.

وفي هذا اللقاء أشار علي باقري في جزء من كلمته إلى جريمة الكيان الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي، الشهيد إسماعيل هنية، وقال: "إن هذا الاغتيال هو جزء من مشروع الكيان الصهيوني لإبادة الفلسطينيين، ويتم اجراء هذا المشروع في مستويات عدة".

وأضاف: "اللامبالاة والتهاون بالشر هو نوع من الإهمال الأخلاقي الذي يؤدي الى توسع الشر. وتقع على عاتقنا جميعا مسؤولية أخلاقية ألا نبقى صامتين في وجه واحدة من أسوأ الجرائم المتبقية من القرن الماضي، وهي احتلال الأرض الفلسطينية والإبادة الجماعية للأمة الاسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1947191

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