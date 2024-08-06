الجيش الإيراني يفتتح مركزا متطورا للحرب الالکتروني شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد اليوم الثلاثاء أن الجيش افتتح مركزًا متطورًا للحرب الإلكترونية في شرق إيران مزودًا بنظام دفاعي.

وأشار القائد الكبير إلى أن الخبراء العسكريين في الجيش يبذلون قصارى جهدهم للاستفادة من جميع القدرات لتحسين الجاهزية القتالية والقوة العملياتية لقواتهم.

وشاركت مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين في حفل افتتاح مركز الحرب الإلكترونية المسمى بـ"جنكال" باللغة الفارسية وهو اختصار لكلمتين فارسيتين تعنيان الحرب الإلكترونية.

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