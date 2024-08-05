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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٥ م

خلال لقاء مع امين مجلس الامن القومي الروسي؛

اللواء باقري: العلاقات بين ايران وروسيا استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد

اللواء باقري: العلاقات بين ايران وروسيا استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، لأمين مجلس الامن القومي الروسي، ان العلاقات الايرانية الروسية استراتيجية وعميقة وطويلة الامد، ولن يمسها اي خلل بتغير الحكومات.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان أمين مجلس الامن القومي الروسي، سيرغي شويغو، التقى، اليوم الاثنين، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، واجرى مباحثات معه خلال توجده في هئية الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وذلك في اطار استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال رئس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" : ايران وروسيا، تربط بينهما علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الامد، وهي لا تتاثر سلبّا بتغير الحكومات.

واضاف اللواء باقري : امريكا تعي جيدا بان العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا : اننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين ايران وروسيا والصين.

في المقابل، نوّه امين مجلس الامن القومي الروسي (شفيغو)، باستعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.

رمز الخبر 1947204

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