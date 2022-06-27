رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني يلتقي بنظيره الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس اللجنة المشتركة لرؤساء أركان الجيش الباكستاني اللواء نديم رضا صباح اليوم مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، في مقر الأركان العامة لقواتنا المسلحة.

وبحسب التقرير، كان الاجتماع يهدف إلى تطوير التعاون الثنائي من أجل خلق أمن دائم في المنطقة وزيادة التفاعلات العسكرية والتعاون التعليمي والأمني المشترك.

وسيلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني مع كبار المسؤولين العسكريين الآخرين في الجمهورية الإسلامية الايرانية، بعد الاجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في بلادنا.

ووصل اللواء نديم رضا إلى طهران أمس بدعوة رسمية من اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وجدير بالذكر ان في السنوات الأخيرة، زار قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا أيضًا طهران للقاء كبار المسؤولين العسكريين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

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