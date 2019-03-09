اللواء باقري: الاقتدار الدفاعي لإيران نتيجة لتآزر القوات المسحلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية شارك في اجتماع لقادة القواتالجوية التابعة للجيش الايراني وأشاد بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها هؤلاء العسكريون الأبطال.

وأعرب اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن أمله في أن يستلهم أبناء القوات المسلحة تضحيات وبطولات السنوات الماضية وأن يستمروا في أداء واجباتهم ومهامهم على أكمل وجه.

واعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن الاقتدار الدفاعي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو نتيجة طبيعية لتآزر القوات المسحلة./انتهى/