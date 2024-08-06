القضاء الايراني: لم يتم اعتقال أي شخص في قضية اغتيال الشهيد هنية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي الى قيام الكيان الصهيوني بإغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقامة الاسلامية الفلسطينية، الشهيد اسماعيل هنية، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل قدراتها الداخلية والدولية للرد على العمل الإرهابي الإسرائيلي".

نفى جهانغير بعض التقارير التي زعمت اعتقال اشخاص علي صلة بعملية اغتيال الشهيد هنية، مؤكدا: "لم يتم اعتقال أي شخص فيما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية حتى الآن، وأن التقارير حول اعتقال أشخاص في هذه القضية هي مجرد شائعات وأكاذيب".

وأضاف أن اغتيال الشهيد هنية في طهران سيقابل برد شجاع من قبل الجمهورية الإسلامية وان ايران ستستخدم كل قدراتها الداخلية والدولية للرد على العدوان الإسرائيلي.

ولفت الى الدور الامريكي في عملية اغتيال واوضح: "ان دور الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني لا يمكن إنكاره وأن هذه القضية توفر الأساس لمقاضاة واشنطن في الهيئات الدولية".

هذا واستشهد اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف منزلهما في طهران يوم الأربعاء الماضي، بحسب بيان أصدره حرس الثورة الاسلامية.

كشف حرس الثورة في بيان له أصدر يوم السبت الماضي عن مزيد من التفاصيل حول اغتيال رئةيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد النظام الإسرائيلي.

وقالالبيان: "تم التخطيط لهذا العمل وتنفيذه من قبل النظام الصهيوني وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".

وأضاف أنه وفقًا للتحقيقات، تم تنفيذ العملية الإرهابية بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يبلغ وزنه حوالي 7 كيلوغرامات، مع انفجار قوي، من خارج منطقة سكن هنية.

وأكد حرس الثورة الاسلامية أيضًا أنه سينتقم لدم هنية، مضيفًا أن الكيان الصهيوني الإرهابي سيواجه بالتأكيد عقابًا شديدًا في الوقت والمكان المناسبين.

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