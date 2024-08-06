خبیر إيراني: رد إيران على الكيان الإسرائيلي يأتي لصالح المصالح الوطنية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد رضا صدر الحسيني، في إشارة إلى رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية: في العمل الإرهابي الذي تم تنفيذه بمساعدة الأميركيين، كانت إحدى القضايا المهمة هي انتهاك سلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية.

وتابع: وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سيكون للجمهورية الإسلامية الحق في الرد بشكل مشروع.

وأضاف خبير الشؤون الدولية: إن تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نوع من الإجراء القانوني من حيث القانون الدولي، ورد بلادنا على هذه الجريمة هو في الواقع عقاب لكيان لا يحترم أي قانون دولي.

وقال صدر الحسيني: إن الكيان الصهيوني انتهك جميع القواعد الإنسانية ليس فقط في السنوات الـ 75 الماضية ولكن أيضًا في الأشهر العشرة الماضية.

وفي النهاية أكد أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون على شكل عقوبة قاسية للمعتدي من أجل منع انتشار مثل هذه الأعمال والجرائم من قبل الكيان الإسرائيلي .

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