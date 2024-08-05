بزشكيان: التعاون الايراني الروسي يعزز الأمن والسلام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاء مع السيد سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية، صرح مسعود بزشكيان أن روسيا كانت إحدى الدول الصديقة للشعب الايراني في الأيام الصعبة، واعتبر تطوير العلاقات مع هذا الشريك الاستراتيجي إحدى أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



وتابع الرئيس الايراني بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، وقال: زمان احتكار القوى في العالم بما فيها أمريكا قد اصبح من الماضي، ووحدة المواقف والتعاون بين ايران وروسيا في اتجاه تعزيز عالم متعدد الأقطاب، سيؤدي لمزيد من تعزيز الامن والسلام العالمي.

وفي جزء آخر من كلمته أشار بزشكيان الى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وما يقوم به من تأجيج الصراع في المنطقة وقال: إن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها هذا الكيان ضد شعب غزة المظلوم والأعزل، كما أن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في بلادنا مثال واضح على انتهاك كافة القوانين والأنظمة الدولية.

وانتقد الرئيس بشدة دعم امريكا وبعض الدول الغربية مدعي حقوق الإنسان لجرائم الكيان الصهيوني وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب والأزمات في المنطقة، ولكن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد بالتأكيد على جرائمه وغطرسته.

وفيما ثمن الدكتور بزشكيان مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني، أكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير التفاعلات بين البلدين، خاصة في الشؤون السياسية والاقتصادية.