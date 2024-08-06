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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٩ م

5 شهداء على الاقل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

5 شهداء على الاقل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد 5 مواطنين لبنانيين على الاقل، اليوم الثلاثاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوب لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر في جنوب لبنان ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على احدى المباني السكنية في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، مخلفا 4 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المواطنين.

وقالت المصادر ان المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت صباح اليوم مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة ما ادى الى تدمير المباني على من كان بداخلها من جنود وضباط الاحتلال.

وأكد مصادر ان جيش الاحتلال يعيش حالة من الخوف والهلع بانتظار رد المقاومة والجمهورية الاسلامية الايرانية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.

هذا وتوعدت ايران على لسان كبار مسؤوليها، برد مفاجئ على اغتيال هنية بعد استهدافه من قبل كيان الاحتلال في العاصمة الايرانية طهران في 31 يوليو 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1947228

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