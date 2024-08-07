أنصار الله تبارك اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان له، اليوم الأربعاء، بارك المكتب السياسي اأنصار الله، الأخوة في الحركة لهذا الاختيار الموفق الذي يؤكد على أن حماس ما تزال قوية ومتماسكة، مشيرا إلى أن قدرة حماس في هذه اللحظة التاريخية الحساسة وفي توقيت قياسي على ملء الفراغ الكبير تشكل ضربة للعدو الصهيوني.

وشدد البيان، على أن العدو الصهيوني كان يراهن على تفكيك حماس والحد من فعلها المقاوم طوال أكثر من 300 يوم من الإبادة والتدمير في غزة.

وأكد أن قيادة حماس السياسية والعسكرية وحاضنتها الشعبية أثبتت أنها الأمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله: نشيد بهذه الخطوة المباركة وندعو الله للأخوة في حماس بالنصر والثبات تحت قيادة البطل المقاوم يحيى السنوار.

وجدد البيان التأكيد على وقوف الشعب اليمني سندا لفلسطين شعبا وقضية ومقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

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