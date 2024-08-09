القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت القوات المسلحة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت _بعونِ اللهِ تعالى _عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ سفينةَ (Contship Ono) في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرة، مضيفة أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.



وأوضحت أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مضيفة أن العمليات العسكرية تأني في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه والرد على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



كما أعلنت القوات المسلحة أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة ، مضيفة أن العملية حققت هدفها بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكيةَ “لابون” بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.



وأوضحت أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورِهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحرِ الأحمرِ في إطارِ تقديمِ الحمايةِ العسكريةِ الأمريكيةِ للعدوِّ الإسرائيلي ، مؤكدة أن من نتائجِ العملياتِ فشلُ المدمرتينِ في التصدي الكاملِ للصواريخِ والمسيراتِ ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيقِ أهدافِها بفضل الله.



وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن كافة التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة العملياتِ البحرية دعماً للعدوِّ الإسرائيليِّ تعتبر تحركات معاديةً ولن تترددَ بعونِ اللهِ تعالى في استهدافِ تلكَ التحركاتِ وبكافةِ الوسائلِ المتاحة.



وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة شعوب أمتِنا العربية والإسلامية إلى الانتصارِ لفلسطينَ وغزةَ والشهيدِ القائدِ إسماعيل هنيّة، وذلك بالتحركِ العمليِّ لرفضِ التحركاتِ العسكريةِ الأمريكيةِ ورفضِ كلِّ أشكالِ الدعمِ للعدوِّ الإسرائيلي.



كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها ضمن معركة الفتح الموعودِ والجهادِ المقدسِ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



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