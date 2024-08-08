وزير الداخلية: توافرت الظروف لاستقبال زوار الاربعين في حدود جذابة الايرانية وشيب العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية احمد وحيدي ان تنسيقا انجز مع الجانب العراقي في حدود جذابة، وتم توفير امكانات جيدة لنقل الزوار الايرانيين للاربعين الحسيني.

وعلى هامش زيارته لمنفذ جذابة (جنوب غرب) اليوم الخميس قال وحيدي للصحفيين ان حدود جذابة حققت تقدما جيدا مقارنة بالاسابيع السابقة، وتوافرت فيها الظروف لاستقبال زوار الاربعين.

واضاف انه تمت خلال زيارة حدود شيب العراقية تفقد البنى التحتية لهذا المنفذ، وتتوافر فيه ظروف جيدة لدخول وخروج الزوار.

واوضح وزير الداخلية ان منفذ العراق الحدودي تتوفر فيه الظروف المناسبة لاستقبال الزوار، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية للتنقل السهل للزوار.

واوضح ان الرعايا الاجانب يمكن لهم ايضا التنقل عبر منفذ جذابة الحدود.

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