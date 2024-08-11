مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار في الأغوار شمالي الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ عدّة مركباتٍ إسرائيلية تعرّضت إلى عملية إطلاق نارٍ قرب مستوطنة "محولا" في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، شمالي شرقي الضفة الغربية، الأحد، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر.

وقال "جيش" الاحتلال إنّه نشر قواتٍ "في محاولة للوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار"، مُعلناً إجراء عمليات بحثٍ وتمشيط واسعة في المنطقة.

وبدوره، أكّد جهاز الإسعاف والطوارئ الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، مقتل مستوطنٍ وإصابة آخر في إثر العملية التي نُفّذت في غور الأردن.

وبشأن تفاصيل العملية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ إطلاق النار جرى في موقعين، الأول بمحاذاة مستوطنة "روتم" حيث قُتل المستوطن، والثاني عند شارع "90" قرب مستوطنة "محولا"، حيث أصيب آخر.

وأضافت أنّ "جيش" الاحتلال دفع بتعزيزات إلى مكان العملية، وأغلق الطرق والتقاطعات هناك.