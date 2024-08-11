بزشكيان: ازدواجية المعايير الامريكية تجعل الصهاينة أكثر غطرسة وتهديد للامن والسلام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اكد في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء الأحد، ان المعايير المزدوجة للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية جعلت الكيان الصهيوني أكثر غطرسة في جرائمه وتهديد للأمن والسلام العالمي.

واكد بزشكيان إن الهدف من العقوبات القاسية ضد دول مثل إيران هو منع استقرار النظام العالمي الجديد.

ومن جهاه اعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن أمله في بدء تفاعل فعال بين إيران والاتحاد الأوروبي على أساس توفير المنافع المتبادلة وإزالة العوائق أمام تفاعل أوسع بينهما، واكد رغبة الدول الأوروبية في تحسين مستوى العلاقات مع إيران.