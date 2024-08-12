 إيران تستعد لهجوم واسع النطاق على اسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال باراك رافيد، مُراسل موقع "أكسيوس"، على منصة "إكس" إنّ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحدث هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية، تُشير إلى أنّ طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وذلك نقلًا عن مصدر مطلع على المكالمة.

وبينما تترقب إسرائيل ردًا إيرانيًا وشيكًا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال مصدران لـ "أكسيوس" إن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام.

وتضاعفت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في أثناء تواجده بطهران، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

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