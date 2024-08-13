سوريا...زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة حماة ويشعر به سكان الأردن ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مرصد الزلازل الأردني، أن هزة أرضية بقوة 5.4 ضربت شمال سوريا، وصل ارتدادها إلى عدة دول بالمنطقة.

وذكر المرصد في بيان، أنه “تم تسجيل زلزال، اليوم الاثنين، الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان شمال سوريا بقوة 5.4 على عمق 10 كلم”.

وأضاف أنه تم “رصد زلزال بقوة 3.9 ريختر في تمام الساعه 9.30 مساء بتوقيت عمان في نفس منطقة الزلزال الذي حصل في الساعه 11.55 مساء”.

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا الى الهرمل، شعروا بهزة أرضية منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.

ولم تعلن أي دولة على الفور عن وقوع أضرار مادية وبشرية نجمت عن الهزة.

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