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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:٠١ م

ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا تتجاوز 37 ألف وفاة

ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا تتجاوز 37 ألف وفاة

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا الاسبوع الفائت ليتحاوز ال 37 ألف وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا أكثر من 37 ألف حالة وفاة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا لليوم التاسع على التوالي.

وفي سوريا ارتفع ضحايا الزلزال في جميع انحاء البلاد إلى 5801 حالة وفاة.

وفي تركيا قالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 وفاة جنوب البلاد، وأكثر من 80 ألف إصابة.

ويأتي ذلك فيما لا تزال عمليات الإنقاذ وانتشال مستمرة لليوم التاسع على التوالي منذ ضرب الزلزال البلدين الاثنين قبل الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1930674

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