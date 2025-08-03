تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.8 درجة شرقي روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق، قال الخبير دانيلا تشيبروف، إنه بعد الزلزال القوي في كامتشاتكا، من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة.

من جانبها أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد زلزال قوي في كامتشاتكا، تم تسجيل حوالي 77 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3.3 و6.2 درجة، بعضها شعر به السكان بقوة تتراوح بين 2 و5 درجات.

وأشارت المديرية في بيانها، إلى احتمال حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 19 سم في كامتشاتكا بعد هزة ارتدادية وقعت في المحيط الهادئ، وقد قُدِّرت شدتها مبدئيا في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي بأربع درجات.

في نهاية يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها ثماني درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.

المصدر: وكالات

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