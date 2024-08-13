الخارجية الايرانية: حرب الـ 33 يوما هزيمة تاريخية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هنأت الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية، ولا سيما سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله – وجبهة المقاومة الكبرى، بالذكرى الثامنة عشرة لانتصار أبناء المقاومة الإسلامية اللبنانية الأبرار في حرب الـ 33 يومًا عام 2006. الذي ألحق هزيمة تاريخية ومخزية بالكيان الصهيوني المجرم والمتغطرس والمعتدي.

وقالت الوزارة: إن 13 اغسطس، يوم المقاومة الإسلامية، كنا اطلق عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله الامام الخامنئي، وهو "اليوم الذي أعادت فيه المقاومة وحزب الله الكرامة للعالم العربي والإسلام" ومع وانهيار الهيمنة الزائفة للنظام الصهيوني، شجرة عائلة المقاومة ضد الغزاة والمعتدين الصهاينة، أصبحت أقوى وأقوى.

إن النصر الباهر الذي حققته المقاومة الإسلامية، والذي تحقق في ظل التلاحم الداخلي والتضامن بين مختلف الطوائف وتضامن شعب لبنان الشجاع والمقاوم، ضمن الاستقرار والأمن وأصبح مصدر شرف واعتزاز لشعب لبنان والمنطقة، وخاصة جبهة المقاومة ضد المحتل الصهيوني.

وأصبحت حرب الـ 33 يوما رمزا لمقاومة وقوة الشعب اللبناني في مواجهة الكيان الصهيوني وستبقى دائما انتصارا كبيرا في أذهان شعوب المنطقة.