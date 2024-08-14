خبير روسي: انتقام إيران القاسي من إسرائيل سيكون خطوة على طريق العدالة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يرى أليغ فومين، رئيس مؤسسة "روس آر"، أن الانتقام القاسي الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من النظام الإسرائيلي بسبب أعمال إرهابية مثل اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس یساعد في استعادة العدالة في منطقة الشرق الأوسط واحقاق لفلسطينيين من نظام احتلال القدس.

وأكد فومين إن قيام إسرائيل باغتيال هنية ضيفا على حفل تنصيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدل على أن هذا النظام لا يلتزم بأي مبدأ.

وتابع: أنا متأكد من أن إيران سترد على هذا العمل المهين لإسرائيل، وبشكل عام لدي أمل كبير في أن يتم ذلك.

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