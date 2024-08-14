نائب قائد الشرطة الإيرانية: أمن الزوار خلال زيارة الاربعين خط أحمر للشرطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد قاسم رضائي خلال حديث له في مقر زيارة الأربعين إن القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون والأمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي في العراق تعمل ليل نهار حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بهذه الرحلة الروحية بأمان تام.

كما أشار إلى البنية التحتية الجيدة لمنفذ خسروي وقال: "إن الزيادة الكبيرة في عدد الزوار الذين يعبرون هذه الحدود تُظهر أن المرافق والظروف جيدة ويمكنها استيعاب عدد أكبر بكثير من عدد الزوار في العام الماضي البالغ 800 ألف".

تصادف الأربعين ذكرى مرور أربعين يومًا بعد عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، عندما استشهد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد صل الله عليه آله وسلم وامام الشيعة على يد الطاغي يزيد بين معاوية في القرن السابع.

تنطلق مسيرة الأربعين من النجف إلى كربلاء - من مثوى أمير المؤمنين الامام العلي عليه السلام إلى مثوى سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام.

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