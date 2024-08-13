قاليباف: على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الکیان الصهيوني

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه أکد قالیباف عبر راسلة وججها إلى رؤساء البرلمانات العالمية الیوم الثلاثاء، بأن "مجلس الأمن الدولي ملزم باتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لوقف جرائم الکیان الصهيوني التي ينفذها في غزة بدعم مباشر وشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

وجاء في الرسالة : إن مرور 10 أشهر على أزمة غزة واستمرار الجرائم الواسعة النطاق والاستهداف المتعمد للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء، يظهر عدم وجود إرادة سياسية لدى النظام الصهيوني المحتل والمنبوذ لإنهاء هذه الحرب المدمرة واستمرار الكارثة الإنسانية في غزة .

وأضاف رئيس البرلمان : إن جريمة الکیان الصهيوني في الهجوم المتعمد على مدرسة التابعین وقتل أكثر من مائة شخص وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء هناك، تدل على اصرار هذا الکیان المجرم لمواصلة الحرب والمجازر الممنهجة بحق الفلسطينيين والمدنيين والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وتابع قاليباف : إن استهتار النظام الصهيوني بالقوانين الدولية واستمرار هجماته على قطاع غزة، يتطلب اتخاذ موقف دولي موحد وفعال لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد "إسماعيل هنية" في طهران، صرح رئیس مجلس الشوری الإسلامي : وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع المشروع قبال هذا العمل العدواني الذي انتهك سيادتها ووحدة أراضيها، هو حق ذاتي لها وسوف ترد وفقا لذلك.