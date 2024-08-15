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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١١ م

مهنأ بيوم استقلال الهند...باقري: العلاقات المتنامية بين طهران ونيودلهي تساهم في السلام الإقليمي

مهنأ بيوم استقلال الهند...باقري: العلاقات المتنامية بين طهران ونيودلهي تساهم في السلام الإقليمي

اكد القائم بأعمال وزير الخارجية ايراني، علي باقري كني ان العلاقات المتنامية بين إيران والهند تساهم في السلام الإقليمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد علي باقري كني إن العلاقات المتنامية بين طهران ونيودلهي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وفي رسالة على منصة التواصل الاجتماعي X الخاصة به اليوم الخميس، هنأ القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار وكذلك حكومة وشعب الهند بمناسبة يوم استقلال هذا البلد.

وأضاف: "أنا متأكد من أن العلاقات المتنامية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والهند تلعب دورًا مهمًا في السلام والاستقرار والتنمية في منطقتنا المشتركة".

تحتفل الهند بعيد استقلالها الثامن والسبعين في 15 أغسطس.

/انتهى/

رمز الخبر 1947515

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