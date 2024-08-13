باقري كني: إيران تؤكد على حقها المشروع للدفاع عن سيادتها تجاه الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي مع علي باقري كني القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا.

وفي هذه المحادثة، اعتبر القائم بأعمال وزير الخارجية، في إشارة إلى تاريخ العلاقات بين إيران وإيطاليا، أنه من المهم مواصلة المحادثات في اتجاه تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام.

وأشار إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة منذ عشرة أشهر واتساع نطاق الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأعرب القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا عن تشاؤمه إزاء نهج الكيان لوقف الجرائم. وأضاف: إن هجوم الكيان الإسرائيلي على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، والهجوم الجبان على منطقة سكنية في بيروت، واغتيال ضيف رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أمثلة واضحة على جهود الصهاينة لتوسيع نطاق الحرب إلى دول أخرى في المنطقة.

وشدد باقري على أن الأعمال العدوانية الأخيرة تشكل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة أراضي سوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقها الأصيل والمشروع في اتخاذ الإجراءات المضادة في الوقت نفسه تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة.

كما أشار أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الحوارات في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بقضايا وتطورات المنطقة، على ضرورة الدفع بالمبادرة الجديدة التي اتفق عليها الجانبان بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال تاجاني، في الوقت الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء تزايد التوترات في المنطقة، إن إيطاليا تطالب جميع الأطراف بضبط النفس للمساعدة في وقف الحرب وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

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