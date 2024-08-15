خلال اتصال هاتفي...وزير الخارجية الايراني والياباني يناقشان تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لإعلان وزارة الخارجية اليابانية، أجرت يوكو كاميكاوا، وزيرة خارجية هذا البلد، محادثات هاتفية مدتها 35 دقيقة مع علي باقري، القائم بأعمال وزير خارجية إيران.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، اعربت وزيرة خارجية اليابان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي المتدهور في الشرق الأوسط، قائلا بأن المزيد من تصعيد الوضع لن يكون في مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي، وينبغي بذل الجهود لمنع ذلك.

كما طلب من إيران الرد "بطريقة منطقية" على جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية الزعيم السابق لحركة حماس.

وفي صباح يوم 31يوليو، اغتال النظام الصهيوني إسماعيل هنية، الذي كان قد سافر إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت كاميكاوا من إيران أن تطلب بقوة من المؤسسات الأخرى ذات الصلة التي تتمتع بنفوذ عليها الامتناع عن تصعيد التوترات.

وفي هذه المحادثة، أكد الجانبان على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واتفقا على مواصلة التواصل بين اليابان وإيران.

/انتهى/