إيران تصبح الدولة الخامسة في صناعة جهاز غسيل الكلي في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مع اكتساب المعرفة التقنية والبرمجيات لتصنيع آلة غسيل الكلى من قبل شركة قائمة على المعرفة، أصبحت إيران الدولة الخامسة التي نجحت في تصنيع هذه الآلة.

ومن بين السمات المميزة لجهاز غسيل الكلى الذي تنتجه هذه الشركة هو برمجياتها الداخلية المتطورة للغاية، والتي، بالإضافة إلى التحكم وتسجيل جميع تغييرات أجهزة الجهاز، تسجل المعلومات السريرية للمريض وكذلك إعدادات التمريض أثناء جلسة غسيل الكلى في شكل ملف سجل للعرض عند الحاجة.

يحتوي هذا الجهاز على شاشة تعمل باللمس ومزود ببطارية احتياطية تعمل لمدة 45 دقيقة، ويحتوي على مستشعر ضغط الدم عند مدخل الفلتر، ويحتوي على إنذارات صوتية ومرئية، ولديه القدرة على البرمجة لتنفيذ 3 نماذج التطهير (الكيميائية والحرارية او المزيج من الحالتين).

هذه الشركة هي الشركة المصنعة الوحيدة لآلات غسيل الكلى في إيران وغرب آسيا، وفقًا لترخيص التشغيل الذي تم الحصول عليه من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ولديها القدرة على إنتاج 1000 جهاز غسيل الكلى من طراز ATF 1022 سنويًا.

بدأت هذه الشركة أيضًا انتاج سرير غسيل الكلى وأجهزة تنقية المياه المركزية RO وأجهزة تنقية المياه المحمولة RO في عام 2017.

وقد قامت هذه الشركة حتى الآن بالتصدير إلى أفغانستان والعراق وسوريا وإندونيسيا وفنزويلا وحققت مليون دولار من العملات الأجنبية في السنوات الثلاث الماضية.

ويبلغ سعر هذه الآلة ثلث سعر العينات المماثلة في ألمانيا واليابان، وتم تركيب 1800 جهاز غسيل كلوي في 400 مركز غسيل كلى في البلاد.

/انتهى/