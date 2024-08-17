المراحل النهائية لبناء سفينة طلبتها إيران من روسيا واضافتها الى الاسطول البحري الايراني قريبا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان بناء سفينة وزنها 7 آلاف طن بتكليف من شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشركة روسية، يقترب من مراحله النهائية، وقريبا ستضاف هذه السفينة إلى أسطول النقل البحري الإيراني في بحر قزوين.

ومن المفترض أن يتم تسليم هذه السفينة، التي تم تصميمها بما يتماشى مع تطور أنشطة مجموعة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الابرانية في بحر قزوين ومن أجل زيادة نقل البضائع في الممر الشمالي الجنوبي، إلى الأسطول الإيراني بحلول خريف هذا العام.

على مدى العامين الماضيين، شهدت مجموعة الشحن الايراني، مع الشراء النهائي لميناء ساليانكا في أستراخان، نموا إيجابيا في مجال نقل البضائع من الموانئ الشمالية لإيران إلى روسيا والبلدان المطلة على بحر قزوين، وبناء على تقييمات سلطات الموانئ الروسية، تمكن ميناء ساليانكا الإيراني من احتلال المركز الأول بين موانئ أستراخان.

تم بناء هذا الميناء على مساحة تشغيلية تبلغ 18 هكتارا، ويحتوي على خمسة أرصفة لرسو خمس سفن في وقت واحد، ويحتوي على مستودعات مغطاة تبلغ سعتها 14 ألف طن. وفي الوقت نفسه، فإن ثماني رافعات بوابة، و80 رافعة سكك حديدية، وثلاث قاطرات، ومجفف أخشاب، وممر بارد، ومحطة حبوب ومصعد، ومآخذ تخزين الحاويات المبردة، هي من بين المرافق الأخرى لميناء ساليانكا الإيراني في روسيا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تمكن ميناء ساليانكا من استيعاب نحو ربع حصة السفن الإيرانية التي تمر عبر موانئ أستراخان.

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