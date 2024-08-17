بريطانيا ترفض دعم الكيان الإسرائيلي في مغامراته ضد إيران

أفادت وكالةمهر للأنباء أن احد متحدثي وزارة الخارجية البريطانية قال: نعمل مع حلفائنا لتخفيض حدة التوتر والصراع في الشرق الاوسط ونطالب جميع الاطراف من الامتناع عن استمرار عمليات الانتقام والعنف.

وأكد الذي تحفظ عن ذكر اسمه لمراسل وكالة ارنا الايرانية، أنه ليس من مصلحة أي دولت أو أي شعب من تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ادعاءات وزير خارجية الكيان الاسرائيلي ايسرائيل كاتس بعد لقاءه مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في فلسطين المحتلة حيث قال إن اسرائيل تتوقع من فرنسا وبريطانيا أن توضحان علنا لإيرانبأن هجومها على إسرائيل غير مقبول وأنه في حال هاجمت إسرائيل فان تحالف بقيادة أميركا سينضم إلى الكيان الإسرائيلي ليس فقط للدفاع عنه بل لاستهداف أهداف مهمة في إيران.

على الرغم أنه لم يذكر شيء من هذا القبيل حول هذا اللقاء فضلا عن أن صحيفة تايمز اوف الاسرائيلية تطرقت للموضوع بكل ليونة وحذفت جملة الرد الانتقامي الاسرئيلي على إيران.

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