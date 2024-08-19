 القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ العملية الاستشهادية في "تل أبيب" والاحتلال يقر بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت كتائب القسام أن العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

وأقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن الانفجار وسط تل أبيب مساء أمس الأحد، كان محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية.

وجاء في بيان الشاباك وشرطة الاحتلال أن هجوم تل أبيب حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة، وأدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح متوسطة.

وأفادت القناة “12” العبرية، بأن المرة الأخيرة التي وقع فيها انفجار “غير مألوف، وغير واضح” في تل أبيب، واشتبه حينها بأنه محاولة لتنفيذ عملية، كان في 15 أيلول/ سبتمبر 2023 الماضي.

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