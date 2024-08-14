غزة ... القسام تقصف تل أبيب وحزب الله يستهدف الجليل الأعلى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ313 لحربه على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها مناطق عدة في القطاع مخلفة شهداء وجرحى، وقال المصادر إن الحصيلة بلغت 16 شهيدا منذ فجر اليوم الأربعاء.

وعلى الجبهة الشمالية، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منطقة ميرون شمالا تعرضت لهجوم صاروخي كبير، بينما أعلن حزب الله اللبناني أن قواته قصفت قاعدة جبل نيريا في الجليل الأعلى بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء الإسرائيلي على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الاحتلال وآلياته في محاور بالقطاع، إلى جانب قصفها تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90″، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخين من غزة دون تفعيل صفارات الإنذار، قائلا إن قذيفة سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى "لم تتجاوز حدود إسرائيل".

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