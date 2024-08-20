غزة...حماس ترفض التنازل عن مطالبها واشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بجنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ 319 للحرب على غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح التبادل ويدعو حماس للموافقة عليها، في حين أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الحديث عن مقترح محدث يعني إخفاق واشنطن في إلزام نتنياهو بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وأكد ان الحركة لن تغير مطالبها من وقف الحرب والانسحاب من القطاع ورفع الحصار.

وميدانيا أعلنت كتائب القسام استهدافها 3 دبابات ميركافا وناقلة جند وجرافة عسكرية بحي تل السلطان في رفح، في الوقت الذي نشرت فيه سرايا صورا لعملية مشتركة مع كتائب القسام لاستهداف دبابتين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط بمعارك رفح، كما استدعى جنود احتياط ممن حصلوا على إعفاء من الخدمة لسد النقص في قواته.

وما زالت عملية تفجير تل أبيب تلقي بظلالها على إسرائيل، حيث أعلن قائد شرطة تل أبيب أن الشرطة لم تكن لديها معلومات عن أي خلفية جنائية أو قومية لمنفذ التفجير أمس، وأن المنفذ خطط لعملية كبرى. وكانت كتائب القسام قد تبنت العملية مع سرايا القدس.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين أمس في خان يونس ومخيم الشاطئ، حيث استشهد أكثر من 35 فلسطينيا في غارات الاحتلال على عدة مناطق في القطاع خلال يوم أمس.

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