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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م

فشل جديد يضاف لسجلات الكيان الصهيوني

فشل جديد يضاف لسجلات الكيان الصهيوني

يضيف الكيان الصهيوني فشلا جديدا إلى سجلاته بعد الكشف عن جثث ستة إسرى من جنوده في غزة بسبب مماطلته عرقلته لعملية وقف اطلاق النار مما تسبب باحتجاجات داخلية ضد نتنياهو وحكومته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الكيان الصهيوني يضيف فشلا جديدا إلى سجلاته بعدأن فشل في إطلاق سراح أسراه في قطاع غزة واكتشاف ست جثث أخرى لجنوه مما أدى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو وحكومته.

وقد كتب زعيم المعارضة للكيان الصهيوني يائير لابيد على صفتحته في منصة أكس تعليقا على هذا الحدث قائلا: "لقد كانوا على قيد الحياة".

وجاءت هذه الانتقادات ردا على مماطلة نتنياهو وعرقلته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي من شأنه أن يؤدي إلى تبادل اسرى الكيان الصهيوني مع أسرى فلسطينيين.

فيما رأى وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن عودة الأسرى الإسرائيليين ينبغي أن يتم من خلال ضغط عسكري قوي على غزة ووقف إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947678
شیرین سماره

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