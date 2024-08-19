حماس: المقاومة ما زال لديها من الأوراق ما تقدمه في المواجهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للتلفزيون العربي ان التطور في نوعية العمليات سينعكس إيجابا على طاولة المفاوضات.

وأضاف، ان نمط المواجهة على مدى الأشهر الماضية قابل للتغير والتطور، لافتا الى ان الإدارة الأميركية لم تمارس الضغط المطلوب على الاحتلال.

وتابع، ان التعنت الإسرائيلي سيدفع المقاومة للمزيد من التصعيد في شكل أدائها.

وأشار إلى ان لمقاومة الفلسطينية أطلقت نموذجا جديدا من خلال عملية تل أبيب.

وقال، لا نطلب ضمانات لوقف الحرب بل نتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار.