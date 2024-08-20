رد إيران على إسرائيل سيكون معقدًا ولكن حاسمًا

وأفادت وكال مهر للأنباء، انه قال حسين جابري أنصاري: "ان إسرائيل لم تكن إسرائيل يوماً، ومنذ تاسيسها وحتى الآن إسرائيل تعني القوى الدولية. وحتى في عصر القطبية العالمية والفضاء الأيديولوجي للشرق والغرب، كان هناك نوع من الإجماع العالمي أو شبه الإجماع على الحفاظ على إسرائيل وديمومة هذا النظام. ولذلك فإن القضايا المتعلقة بإسرائيل هي قضايا ذات أبعاد دولية واسعة ولا تتعلق بهذا النظام فقط".

وأشار جابري انصاري الى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس على يد الكيان الصهيوني، قائلا: "إن اغتيال الشهيد هنية لم يكن حدثًا حربيًا مفتوحًا ومباشرًا، بل كان عملية أمنية معقدة ومتعددة الطبقات وسرية من النوع الإرهابي".

وأضاف هذا المسؤول الايراني السابق في مقابلة مع موقع "نور نيوز"، أن نوع وتوقيت رد طهران على إسرائيل يعتمد على مدى ملاءمة الوقت وتقييم الموقف، مؤكدا ان هذا الرد سيكون معقدًا ولكن حاسمًا.

هذا واستشهد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مسكنهما في طهران يوم 31 يوليو، وفقًا لبيان أصدره الحرس الثوري الإسلامي. وأصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانًا قال فيه إن اغتيال إسماعيل هنية "خطط له ونفذه النظام الصهيوني وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".

وردًا على العمل الإرهابي الإسرائيلي، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على النظام الصهيوني، حيث قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، إن النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية، أعد الأرضية لمعاقبة قاسية لنفسه.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، كتب المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية الأدميرال علي شمخاني على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن الاستعدادات قد تم إجراؤها لمعاقبة نظام لا يفهم إلا لغة القوة، بشدة.

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