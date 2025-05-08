شمخاني: رفع العقوبات والاعتراف بحق ايران في التخصيب يجعلان الاتفاق ممكنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب شمخاني، في حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "واشنطن قبلت أخيراً بتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجهزة الاستخبارات الأميركية، والذي يفيد بأن طهران لا تمتلك أسلحة نووية"، مؤكداً أن هناك إرادة لدى الجانبين "للاستمرار في الطريق الصحيح للمفاوضات".



وأضاف أن "الرفع الكامل للعقوبات، والتاكيد على حق إيران في التخصيب الصناعي، يجعلان الاتفاق في متناول اليد".



وكانت اميركا قد قبلت في وقت سابق شرط ايران المبني على اجراء المفاوضات بصورة غير مباشرة بين الجانبين وان تقتصر على القضايا النووية فقط.



/انتهى/