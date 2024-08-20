العميد فدوي: سنعاقب إسرائيل بشدة أكثر من ذي قبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي فدوي، على هامش زيارته لمعبر الشلامجة، في حديث مع الصحفيين، إن الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال يواصل غبائه ونحن سنرد في المكان والوقت المناسب.

وأوضح نائب القائد العام لحرس الثورة أن هناك ضجة في الأراضي المحتلة بأن انتظار الموت أصعب على الكيان الصهيوني من انتظار العقاب وأنهم ينتظرون ليل نهار الرد الإيراني، مضيفا أن الكيان الصهيوني الغاصب لقد ارتكب جريمة كبرى باغتيال الشهيد هنية.

وأشار إلى أن مسيرة الأربعين أصبحت عالمية رغم المقاطعة الإعلامية الغربية، وأوضح: لقد شن العدو العديد من الهجمات والمؤامرات لتفكيك النظام الإسلامي، ولكن بفضل الله ويقظة الشعب والمسؤولين، حيدت هذه الضغوطات بدون نتائج.

واعتبر العميد فدوي خدمة زوار الأربعين نجاحاً ونظرة كريمة من الله، وأضاف: زيارة الأربعين أمر مستحب، لكن خدمة زوار الأربعين تعتبر فريضة، وأجر الفريضة هو أكثر من المستحب. أصبحت حركة المرور في الأربعينية هذا العام أكثر سلاسة مما كانت عليه في السنوات السابقة، وتوجه المزيد من الناس إلى العراق للمشاركة في مسيرة الأربعين الحسيني.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة: لقد منع الأعداء دائمًا أن تنعكس حركة ملايين الزوار وتغطيتها حتى لا ينعكس هذا المؤتمر العالمي الضخم على المستوى الدولي، في حين أن لن يتم إخماد الحركة أبدًا بهذه الإجراءات اليائسة.

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