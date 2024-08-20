كنعاني: كانت أفكار وقلب الشهيد أمير عبد اللهيان مع المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مراسم إزاحة الستار عن تمثال الشهيد أمير عبد اللهيان، إن أفكار وقلب حسين أميرعبد اللهيان كانت مع المقاومة وكان يعتبر ان دعم المقاومة واجب إيماني وواجب أخلاقي.

وأضاف: كان الشهيد امير عبداللهيان، المتحدث الفصيح عن فلسطين في المحافل الدولية وفي أعلى اللقاءات الدولية.

وقال كنعاني: إن أمير عبد اللهيان لن يتردد في الدفاع عن المقاومة، وكان يبهر الآخرين بأخلاقه، لكنه عندما كان الأمر يتعلق بالمقاومة كان إنساناً قوياً وصامداً. هكذا قال الشهيد هنية مراراً وتكراراً للسيد أمير عبد اللهيان أنك لست وزير خارجية إيران فقط، بل أنت وزير خارجية المقاومة أيضاً.

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