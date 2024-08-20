ازاحة الستار عن تمثال لوزير الخارجية الراحل الشهيد حسين أمير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ازيح الستار عن مجسم لوزير الخارجية الراحل الشهيد حسين أمير عبداللهيان بحضور عائلته والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مبنى جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقد شارك أيضا في هذه المراسم جمع من نشطاء المقاومة ومن بينهم الامين العام للمجلس الاعلى للثورة حجة الاسلام خسروبناه والامين االعام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم اهداء المجسم للفائزين في مؤتمر الجهاد الدولي بدورته التاسعة في مدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان شمال شرق إيران.

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