كنعاني: استشهاد 15 ألف طفل يعتبر عار أبدي للعالم الذي يبدو متحضرا اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في رسالة نشرها على صفحته الشخصية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: نحو 15 ألف من الشهداء من الأطفال، وجثث نحو 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض وهذا عار أبدي للعالم الذي يبدو متحضرا اليوم وللمنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة.

وقال في ظل التقاعس المذهل من جانب المحافل والمنظمات الدولية المسؤولة، وعدم التحرك الفعال من جانب الدول الإسلامية والعربية، وتحت نيران الدعم العسكري المتواصل من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني، عدد الشهداء في غزة يتجاوز 40 ألفاً.

إنه لعار أبدي على العالم الذي يبدو متحضرا اليوم وعلى المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة أن يسخر كيان مزيف من كل مبادئ وقواعد وأنظمة العرف الدولي وأمام أعين العالم أجمع بحرية وأبشع الطرق لارتكاب جريمة إبادة جماعية لأمة لديها تاريخ وعميقة الجذور.

إن جميع الحكومات وجميع الدول والمنظمات الدولية مسؤولة عن الكارثة الرهيبة الحالية في قطاع غزة، وإذا لم تتحرك، فسوف يتم إدانتها إلى الأبد وتستحق اللوم في محكمة التاريخ والضمير الإنساني.

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