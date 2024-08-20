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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠٨ م

بالفیديو .. الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية

بالفیديو .. الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية

الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية. انتبه، لا في غزه بل في الضفة الغربية!

رمز الخبر 1947697

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