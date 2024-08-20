https://ar.mehrnews.com/news/1947697/ ٢٠/٠٨/٢٠٢٤، ٥:٠٨ م رمز الخبر 1947697 القدس و فلسطین العدو القدس و فلسطین العدو ٢٠/٠٨/٢٠٢٤، ٥:٠٨ م بالفیديو .. الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية. الإسرائيليون يقطعون المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية. انتبه، لا في غزه بل في الضفة الغربية! رمز الخبر 1947697 کپی شد محتوى ذات صلة مصر: اسرائيل ارتكبت جرائم حرب عام 1967 المغرب تنتقد العرب وانشغالتهم عن جرائم إسرائيل الخارجية الايرانية تدين جرائم اسرائيل في بيت حانون سمات اسرائيل قطع المیاه غزة الضفة الغربية
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