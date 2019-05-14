المغرب تنتقد العرب وانشغالتهم عن جرائم إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس الحكومة المغربية قال إنه "بسبب انشغال العرب والمسلمين بقضاياهم وصراعاتهم البينية، وأمام عجز هيئات العمل العربي والإسلامي المشترك، تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الانتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية "كان آخر هذه الاعتداءات على حرمة القدس الشريف، واستئناف سياسات العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني الأعزل". /انتهى/