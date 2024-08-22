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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

اللواء سلامي هنأ حكومة الرئيس بزشكيان على حصولها ثقة البرلمان

اللواء سلامي هنأ حكومة الرئيس بزشكيان على حصولها ثقة البرلمان

هنأ قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في رسالة، الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة على "التصويت الكامل على ثقة البرلمانيين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في رسالة، الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة على "التصويت الكامل على ثقة البرلمانيين".

فقد أصدر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي رسالة يوم الخميس 22 آب/ اغسطس/ قال فيها : "ببالغ السرور والارتياح، تم التصويت على ثقة السادة أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على الوزراء المقترحين، وهو ما يدل على الثقة الطيبة لخدام الشعب مع "حكومة الوحدة الوطنية" ودعمهم الكبير لبرامج الحكومة الرابعة عشرة.

وقال اللواء سلامي: أهنئ الوزراء المحترمين وسائر الأعضاء في الجهاز التنفيذي للبلاد.

/انتهی/

رمز الخبر 1947750

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